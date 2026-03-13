Свыше 10 сотрудников отстранили от работы после массового отравления в ТРЦ Волгодонска

Фото: Donday

В Волгодонске после происшествия с массовым отравлением посетителей фуд-корта в одном из торговых центров, 13 сотрудников ресторана известной сети быстрого питания были отстранены от работы. Об этом сообщает портал DonDay.Инцидент произошел еще в конце февраля. Тогда 21 человек обратился за медицинской помощью, девять из которых были госпитализированы с диагнозом норовирус.По информации региональной прокуратуры, среди пострадавших оказались и несовершеннолетние. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Проведенные после отравления проверки выявили многочисленные нарушения санитарных норм. В кафе «Лаваш» зафиксировано свыше девяти нарушений, в том числе в процессе приготовления пищи. По решению суда работа этого заведения приостановлена на 30 суток. Другие точки фуд-корта также не избежали административной ответственности за нарушение санитарных требований.По сведениям источника, ресторан, к которому относятся отстраненные сотрудники, провел полную санитарную обработку, обновил персонал и возобновил работу.Эксперты продолжают проводить проверку, окончательные выводы о причинах массового отравления пока не обнародованы.