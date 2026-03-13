До +11 градусов потеплеет в Ростове на выходных

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону на выходных ожидается потепление до +11 градусов и шквалистый ветер. Об этом сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.В субботу, 14 марта, установится теплая, но ветреная погода. Днем воздух в донской столице прогреется до +11 градусов. Ожидается ясное небо, однако порывы ветра будут ощутимыми – до 9 метров в секунду. К вечеру температура воздуха снизится до +5 градусов.Воскресенье, 15 марта, принесет более пасмурную погоду. Столбики термометров вновь поднимутся до +11 градусов днем, но к вечеру ожидается похолодание до +6 градусов. Ветер останется сильным, с порывами, достигающими 9-11 метров в секунду в течение всего дня.Горожанам рекомендуется быть готовыми к такой погоде, выбирать соответствующую одежду и проявлять осторожность, особенно при нахождении на открытых пространствах из-за сильного ветра.