Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

К аппаратам ИВЛ подключены 173 дончанина с COVID-19

К аппаратам ИВЛ подключены 173 дончанина с COVID-19
С каждым днём количество больных дончан, нуждающихся в обеспечении кислородом, увеличивается. В Ростовской области 173 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на 23 октября состояние здоровья госпитализированных больных расценивается как тяжёлое. Они не могут самостоятельно дышать. Их лёгкие нуждаются в помощи. Сутки назад к аппаратам ИВЛ были подключены 154 человека.

В больницах находятся 2 153 пациента. Число инфицированных за последние сутки увеличилось на 299 человек. Жизни ещё 15 пациентов вирус уже унёс.

В больницах для инфицированных не хватает мест, морги также переполнены. В Ростовской области ситуация с распространением COVID-19 становится критической.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.