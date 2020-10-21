К аппаратам ИВЛ подключены 173 дончанина с COVID-19

С каждым днём количество больных дончан, нуждающихся в обеспечении кислородом, увеличивается. В Ростовской области 173 человека подключены к аппаратам ИВЛ.По состоянию на 23 октября состояние здоровья госпитализированных больных расценивается как тяжёлое. Они не могут самостоятельно дышать. Их лёгкие нуждаются в помощи. Сутки назад к аппаратам ИВЛ были подключены 154 человека.В больницах находятся 2 153 пациента. Число инфицированных за последние сутки увеличилось на 299 человек. Жизни ещё 15 пациентов вирус уже унёс.В больницах для инфицированных не хватает мест, морги также переполнены. В Ростовской области ситуация с распространением COVID-19 становится критической.