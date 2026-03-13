В Гуково разыскивают женщину, которая приехала к своему дому и исчезла

Фото: Дмитрий Угроватов

В Ростовской области разыскивают жительницу Гуково Наталию Угроватову, которая исчезла при странных обстоятельствах. 10 марта Наталья Угроватова выехала с работы, поехала домой по обычному маршруту, и больше ее никто не видел.Как сообщает Donday со ссылкой на мужа Наталии, машина женщины стояла у дома, а в калитке торчал ключ. Все документы женщины также остались в сумке в салоне авто.По неподтвержденным данным, кто-то, похожий на Наталью, проходил мимо здания на Магистральной, 6 (выход из города). Если это действительно была пропавшая, она может оказаться в разных населенных пунктах области.По мнению супруга, у Наталии не было причин вот так уходить самой без всех вещей.Приметы пропавшей: среднее телосложение, рост 160 сантиметров, серые глаза, светлые волосы (короткая стрижка).Покидая рабочее место, была одета в коричневую куртку с белым капюшоном, темное трико и белые кроссовки.Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Наталии Угроватовой, просят сообщить в 112 или гуковский отдел МВД: 8 (863) 615-20-02, 8 (863) 615-21-35.