СК планирует возобновить расследование по факту смерти пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

Фото: Госавтоинспекция РО

Центральный аппарат СКР принял решение о повторном возбуждении уголовного дела по факту гибели 69-летней пенсионерки, которая выпала из автобуса на трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 7 февраля.По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд Транзит", 48-летний мужчина, не справился с управлением, предположительно, из-за превышения скорости. Это привело к тому, что автомобиль врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате мощного удара транспортное средство по инерции продолжило движение и отлетело к противоположному барьеру.В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. К сожалению, в результате столкновения одна из пассажирок, 69-летняя женщина, выпала из салона и погибла на месте происшествия.Особую озабоченность следствия вызывает тот факт, что, как уточнили в Следственном комитете, водитель, ставший виновником трагедии, и другие водители, осуществляющие перевозки по этому маршруту, продолжают свою деятельность. При этом маршрут не зарегистрирован, и необходимые лицензии на перевозку пассажиров отсутствуют.