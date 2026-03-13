Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

СК планирует возобновить расследование по факту смерти пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

СК планирует возобновить расследование по факту смерти пенсионерки, выпавшей из автобуса под Ростовом

Центральный аппарат СКР принял решение о повторном возбуждении уголовного дела по факту гибели 69-летней пенсионерки, которая выпала из автобуса на трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 7 февраля.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд Транзит", 48-летний мужчина, не справился с управлением, предположительно, из-за превышения скорости. Это привело к тому, что автомобиль врезался в металлическое барьерное ограждение. В результате мощного удара транспортное средство по инерции продолжило движение и отлетело к противоположному барьеру.

В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. К сожалению, в результате столкновения одна из пассажирок, 69-летняя женщина, выпала из салона и погибла на месте происшествия.

Особую озабоченность следствия вызывает тот факт, что, как уточнили в Следственном комитете, водитель, ставший виновником трагедии, и другие водители, осуществляющие перевозки по этому маршруту, продолжают свою деятельность. При этом маршрут не зарегистрирован, и необходимые лицензии на перевозку пассажиров отсутствуют.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика