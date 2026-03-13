Новости
За сутки 12 марта сотрудники МЧС на Дону потушили 20 техногенных пожаров

За прошедшие сутки в Ростовской области потушено 20 техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Помимо этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий трех дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых удалось спасти жизни трех человек.

Всего 12 марта на места вызовов было задействовано 140 человек личного состава и 35 единиц техники.

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону было ликвидировано крупное возгорание в частном доме на улице Мадояна. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров, удалось потушить спустя четыре часа.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
