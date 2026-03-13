Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Фасад доходного дома Севастопуло в Ростове закрыли защитной сеткой

Фасад доходного дома Севастопуло в Ростове закрыли защитной сеткой
Фасад доходного дома Севастопуло в Ростове закрыли защитной сеткой. Здание находится на Университетском, 63, в настоящий момент там происходят реставрационные работы.

Объект культурного наследия перешел в руки частного собственника в прошлом году, тогда и начались работы по приспособлению дома для современного использования. Однако жителей насторожил ход работ: были сняты стекла с окон, кроме того, по фасаду пошла крупная трещина. Апогеем этой истории стала рухнувшая крыша, которая обвалилась внутрь здания 2 марта.

Подрядчик установил ограждения с улицы, но жителям оно показалось небезопасным. Поскольку была угроза падения фрагментов облицовки. Тогда специалисты решили закрыть фасад защитной сеткой.

Некоторые горожане считают, что это сделали, чтобы избежать лишних взглядов.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика