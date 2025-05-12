Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области 12 мая отразили атаку беспилотников

В Ростовской области 12 мая отразили атаку беспилотников
В Ростовской области успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском в ночь на 12 мая. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

Напомним, что 7 мая из-за атак беспилотников в Сочи и Минводах были массово задержаны авиарейсы. С вечера вторника московские аэропорты были закрыты. Из-за серии атак БПЛА был введён план «Ковёр». Сотни пассажиров не смогли вылететь в столицу и остались в других городах.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.