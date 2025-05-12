В Ростовской области 12 мая отразили атаку беспилотников

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В Ростовской области успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.Инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском в ночь на 12 мая. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.Напомним, что 7 мая из-за атак беспилотников в Сочи и Минводах были массово задержаны авиарейсы. С вечера вторника московские аэропорты были закрыты. Из-за серии атак БПЛА был введён план «Ковёр». Сотни пассажиров не смогли вылететь в столицу и остались в других городах.