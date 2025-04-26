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В Ростовской области в ночь на 26 апреля отразили атаку БПЛА

В Ростовской области в ночь на 26 апреля отразили атаку БПЛА
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в ночь на 26 апреля.

По данным главы региона, дрон был зафиксирован и перехвачен в Миллеровском районе.

- Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет, - добавил Юрий Слюсарь.

Всего над регионами России за минувшую ночь были сбиты 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией донского региона.
Фото: Дондей
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