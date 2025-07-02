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В Ростовской области 10 июля пройдет жесткое трансформационное Оленье полнолуние. Астрологи считают этот период идеальным для личностного роста.Название связано с европейским фольклором, так как в этот период у оленей растут новые рога. Июльское полнолуние также называют Громовым из-за частых гроз, Медовым — из-за начала сбора меда и Сенной Луной — из-за времени сбора сена.Астрологи говорят, что полнолуние происходит в знаке Козерога. Это структурированный знак, который любит дисциплину и планирование. В этот период можно смело строить планы и ставить четкие цели. Но из-за влияния Солнца в Раке могут всплыть проблемы в отношениях и личные переживания.