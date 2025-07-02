В Ростовской области 10 июля пройдет жесткое трансформационное Оленье полнолуние
В Ростовской области 10 июля пройдет жесткое трансформационное Оленье полнолуние. Астрологи считают этот период идеальным для личностного роста.
Название связано с европейским фольклором, так как в этот период у оленей растут новые рога. Июльское полнолуние также называют Громовым из-за частых гроз, Медовым — из-за начала сбора меда и Сенной Луной — из-за времени сбора сена.
Астрологи говорят, что полнолуние происходит в знаке Козерога. Это структурированный знак, который любит дисциплину и планирование. В этот период можно смело строить планы и ставить четкие цели. Но из-за влияния Солнца в Раке могут всплыть проблемы в отношениях и личные переживания.
Чтобы благоприятно пережить полнолуние, нужно:
* Строить планы на будущее
* Избавляться от чувства вины и обид
* Завершать токсичные отношения
* Переосмыслить свои цели и желания
* Начать с уборки дома и заняться спортом
Что нельзя делать в полнолуние:
* Идти на поводу у эмоций
* Делать импульсивные покупки
* Принимать серьезные решения без обдумывания
* Перегружать себя работой
* Лучше сосредоточиться на саморазвитии, а не на развлечениях
Как полнолуние влияет на здоровье:
* Избегайте операций из-за риска кровопотери
* Ограничьте интенсивные физические нагрузки
* Пейте больше жидкости, ешьте овощи и фрукты
* Это хорошее время для очищения организма
* Можно стричься и создавать новый образ
* Маски для волос укрепят их и придадут блеск
* Посещение салона красоты даст заметный результат