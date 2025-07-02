В Минцифры Ростовской области объяснили, когда включат мобильный интернет

«В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего возможно снижение качества предоставляемых услуг связи. Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области», - говорится в сообщении ведомства.



Фото: Ростов ру.

В Минцифры Ростовской области рассказали, когда включат мобильный интернет. Жители Ростова и других населенных пунктов области уже больше месяца сталкиваются с регулярными перебоями работы мобильного интернета. Власти региона прокомментировали ситуацию и сообщили, когда перебои в работе интернета закончатся.Сбои в интернет-соединении затронули практически всех операторов. Компании ссылаются на внешние обстоятельства, не зависящие от них. На фоне ухудшения ситуации усилилось общественное недовольство: отсутствие связи негативно влияет на работу такси, затрудняет безналичные платежи и особенно сказывается на тех, кто трудится дистанционно. Люди несут финансовые потери и должны адаптироваться к новым условиям.Как пояснили в Минцифры Ростовской области, отключения связаны с вопросами безопасности. Ограничения действуют в те периоды, когда в регионе фиксируются угрозы атак беспилотников:Однако жители недоумевают: с начала СВО прошло более трех лет, но подобные отключения начали происходить только недавно. Теперь же они случаются почти ежедневно.Когда ситуация нормализуется, власти точно не уточняют. Очевидно одно – в ближайшее время гражданам придется привыкать к новым условиям. По сути, мобильный интернет в регионе теперь работает по графику «беспилотной опасности» - его включают, когда нет активной угрозы. Операторы связи вынуждены подчиняться общим предписаниям.