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В Ростовской области 1 января два человека скончались в ДТП

В Ростовской области 1 января два человека скончались в ДТП
В Ростовской области два человека погибли в жутком ДТП на трассе. Авария случилась 1 января на автодороге Котельниково - Песчанокопское.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 64-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер» ехал в сторону Сальска и на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ-21103» под управлением 31-летнего водителя, который ехал по главной.

В результате аварии водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия, а водитель ВАЗа - чуть позже в больнице.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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