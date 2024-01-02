В Ростовской области 1 января два человека скончались в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области два человека погибли в жутком ДТП на трассе. Авария случилась 1 января на автодороге Котельниково - Песчанокопское.По данным УГИБДД по Ростовской области, 64-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер» ехал в сторону Сальска и на перекрестке не уступил дорогу «ВАЗ-21103» под управлением 31-летнего водителя, который ехал по главной.В результате аварии водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия, а водитель ВАЗа - чуть позже в больнице.