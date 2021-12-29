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На трассе в Ростовской области два человека погибли в жутком ДТП с иномарками. Авария случилась 3 января на автодороге Ростов - Новошахтинск.По предварительной информации, за рулем иномарки «Лифан» находился 41-летний мужчина. Он двигался по автодороге. Неподалеку от 53-го километра машину занесло и откинуло на «встречку», где она столкнулась с «Мерседесом». От сильнейшего удара легковушку смяло, словно консервную банку.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 41-летний водитель «Лифана» скончался по дороге в больницу, а его 37-летняя супруга погибла на месте от полученных травм.