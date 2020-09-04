На Дону два человека погибли в результате столкновения ВАЗа и «Тойоты»

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и отечественной легковушки. Авария случилась 6 сентября примерно в 5:30 в Орловском районе.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 21-летний водитель на «ВАЗ-2110» ехал по автодороге Котельниково - Песчанокопское. По предварительной информации, на 101-м километре он оказался на «встречке», где столкнулся с «Тойотой Рактис», за рулем которой был 62-летний автомобилист.- В результате происшествия погибли 68-летняя пассажирка иномарки и водитель отечественного автомобиля, - добавили в ведомстве. – В аварии также получили травмы два 21-летних пассажира ВАЗа.