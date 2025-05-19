В Ростовской области мужчина во время пьяной ссоры забил до смерти приятеля

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В хуторе Дуленков Боковского района 8 мая 2025 года произошла трагедия. Как сообщает Следственный комитет Ростовской области, 52-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своему товарищу во время распития спиртных напитков, что привело к смерти последнего.По предварительным данным, между приятелями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, переросший в жестокую драку. В ходе словесной перепалки один из мужчин начал наносить удары руками и ногами по телу другого, сконцентрировавшись на области живота. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевший скончался непосредственно на месте инцидента.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. В случае признания его вины судом, ему может грозить лишение свободы на срок до пятнадцати лет.