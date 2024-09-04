В Ростовской области 80-летняя женщина убила супруга металлической мясорубкой

Фото: СУ СКР по РО

В Ростовской области жительницу Кашарского района обвиняют в убийстве 77-летнего супруга. Происшествие случилось в ночь на 3 сентября в поселке Светлом.В тот вечер произошла ссора между 80-летней женщиной и ее мужем. Они начали вспоминать обиды, которые накопились за годы совместной жизни. DonDay со ссылкой на источник сообщает, что во время конфликта пенсионерка взяла ручную металлическую мясорубку и стала бить ею супруга по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пожилой мужчина скончался на месте происшествия.В ходе допроса пожилая женщина полностью признала вину в преступлении.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что ей предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство».