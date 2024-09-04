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В Ростовской области 80-летняя женщина убила супруга металлической мясорубкой

В Ростовской области 80-летняя женщина убила супруга металлической мясорубкой
В Ростовской области жительницу Кашарского района обвиняют в убийстве 77-летнего супруга. Происшествие случилось в ночь на 3 сентября в поселке Светлом.

В тот вечер произошла ссора между 80-летней женщиной и ее мужем. Они начали вспоминать обиды, которые накопились за годы совместной жизни. DonDay со ссылкой на источник сообщает, что во время конфликта пенсионерка взяла ручную металлическую мясорубку и стала бить ею супруга по голове. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе допроса пожилая женщина полностью признала вину в преступлении.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что ей предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство».
Фото: СУ СКР по РО
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