В Ростове живым нашли 24-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону живым найден 24-летний парень. Информации о местонахождении Алексея Сердюкова не было с 24 мая.Мужчина уроженец ЛНР. Он проживал в реабилитационном центре Мясниковского района. Парень вышел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с близкими. Родственники забеспокоились, что с ним могло что-то случиться, и обратились в полицию с заявлением. Позднее к поискам подключили волонтерские отряды.На протяжении месяца люди пытались отыскать Алексея. Они прочесывали районы города и оставляли ориентировки. Парня удалось найти только 25 июня.