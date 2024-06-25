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В Ростове живым нашли 24-летнего парня

В Ростове живым нашли 24-летнего парня
В Ростове-на-Дону живым найден 24-летний парень. Информации о местонахождении Алексея Сердюкова не было с 24 мая.

Мужчина уроженец ЛНР. Он проживал в реабилитационном центре Мясниковского района. Парень вышел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с близкими. Родственники забеспокоились, что с ним могло что-то случиться, и обратились в полицию с заявлением. Позднее к поискам подключили волонтерские отряды.

На протяжении месяца люди пытались отыскать Алексея. Они прочесывали районы города и оставляли ориентировки. Парня удалось найти только 25 июня.
Фото: Лиза Алерт
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