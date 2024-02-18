В Ростове найден живым пропавший 55-летний мужчина
В Ростове-на-Дону живым нашли пропавшего 55-летнего мужчину. Сергей Кислов не связывался с близкими с 10 февраля.
Местный житель ушел из дома неделю назад и перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Родственники испугались, что с ним могло что-то случиться и обратились с заявлением в полицию. Позднее к поискам подключили волонтеров.
К счастью, мужчину удалось найти живым. Где все это время пропадал Сергей и почему не связывался с близкими, неизвестно.