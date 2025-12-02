Фото: Правительство РО

В Ростовской области запрет на использование пиротехники еще не продлили. В прошлом году запрет на использование пиротехники гражданами и организациями действовал до 1 декабря 2025 года.В настоящее время запрет не продлен, но есть вероятность, что ограничение будет продлено.Следует отметить, что за нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.С первого декабря 2023 года в Ростовской области введен запрет на использование пиротехники. Это решение было принято по рекомендации оперативного штаба региона. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.