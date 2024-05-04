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В Ростове жители Советского района остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

В Ростове жители Советского района остались без горячей воды из-за коммунальной аварии
В Ростове жители Советского района остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Сизиков 4 мая.

Без горячего водоснабжения остались 17 многоквартирных домов. От коммуникации горожане оказались отрезаны из-за дефекта теплотрассы по адресу: улица Толмачева, 128.

На вызов уже приехали сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Устранить коммунальную аварию планируют к 22:00.
Фото: Ростов ру
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