В Ростове жители Советского района остались без горячей воды из-за коммунальной аварии
В Ростове жители Советского района остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Сизиков 4 мая.
Без горячего водоснабжения остались 17 многоквартирных домов. От коммуникации горожане оказались отрезаны из-за дефекта теплотрассы по адресу: улица Толмачева, 128.
На вызов уже приехали сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Устранить коммунальную аварию планируют к 22:00.