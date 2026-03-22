За сутки в Ростовской области произошло свыше 20 пожаров. Данными за 21 марта поделились в ГУ МЧС по региону.Пожарные участвовали в тушении 10 возгораний техногенного характера. Также специалистов привлекали к ликвидации восьми загораний сухой растительности. Площадь таких пожаров составила более тысячи квадратных метров. Кроме того спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия.За 21 марта на выездах работали 208 человек на 52 единицах пожарной техники.