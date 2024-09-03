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В Ростове на Днепровском дворы утопают в мусоре

В Ростове на Днепровском дворы утопают в мусоре
В Ростове в районе Днепровского рынка дворы тонут в мусорных отходах. О проблеме сообщили местные жители 2 сентября в социальных сетях.

По словам горожан, во дворе повсюду разбросаны отходы, баки и мусорки переполнены, а около биотуалета образовалась свалка.

Детям и взрослым брезгливо гулять на детской площадке.

Местные стараются соблюдать порядок и ставят пакеты с домашними отходами около мусорных баков. Однако голодные уличные животные в поисках пищи растаскивают пакеты по всему двору.

Такая антисанитария может привести к тому, что на улице появятся крысы и тараканы. Местные надеются, что кто-нибудь услышит об их проблеме и район благоустроят.
Фото: соцсети
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