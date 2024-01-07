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Жители ЖК «Центральный» в Ростове сутки сидят без воды из-за прорыва трубы

Жители ЖК «Центральный» в Ростове сутки сидят без воды из-за прорыва трубы
Жители ЖК «Центральный» в Ростове сутки сидят без воды из-за прорыва трубы. Информацию об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Коммунальная авария случилась 6 января в Доломановском переулке. По словам ростовчан, застройщик неправильно сделал подвод воды. По улице течет поток воды. Автомобилисты буквально плывут по проезжей части.

- Это не считая того, что у нас регулярно нет отопления и горячей воды. Только в декабре отключали раз 10-15, так как котельная на улице Дранко не справляется с количеством домов, - рассказала ростовчанка в социальных сетях.

Ростовский водоканал сообщил, что к 18-19 часам водоснабжение восстановят.
Фото: Соцсети.
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