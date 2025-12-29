Новости
В Ростове жители просят починить разрушающийся люк на Рябышева

В Ростове-на-Дону жители просят починить разрушающийся люк на Рябышева. Снимки опубликовали ростовчане в соцсетях.

Как рассказали горожане, проблема возникла 15 декабря на улице Рябышева,105. На снимках видно, что прямо посреди дороги находится люк. Сначала развалилась крышка, после чего ее брали. И люк остался открытым.

- С 15 декабря коммунальные службы так и не решили вопрос разрушающегося люка (разрушился от ежедневной езды грузовиков, вывозящих остатки снесенного дома по адресу: ул. Рябышева, 105), который позднее развалился полностью, - пишут пользователи.

Огромную яму оградили. Жители решили закрыть пробоину деревянными ящиками. Таким образом жители хотели уберечь водителей. В дорожную ловушку можно легко угодить в темноте. Чтобы избежать происшествий, пробоину просят заделать как можно скорее.
Фото: Соцсети.
