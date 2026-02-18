В Ростове после пожаров отремонтировали два старинных дома за 8,5 млн рублей

Фото: Дондей

Два исторических здания в Ростове, пострадавших от пожаров, были отремонтированы за 8,5 миллиона рублей. Речь идет о домах на улицах Ульяновской, 25 и Обороны, 81. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы в донской столице.В апреле 2024 года на объекте культурного наследия на улице Ульяновской, 25 произошел крупный пожар. Огонь частично уничтожил кровлю на площади 350 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Двухэтажный особняк, возведённый в конце XIX столетия, был собственностью купца Вульфа Яковлевича Эрберга.Вечером 7 марта 2025 года в доме номер 81 на улице Обороны произошло возгорание. Люди, проживающие на верхних этажах, ощутили запах гари и эвакуировались. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар, охвативший площадь 300 квадратных метров. По завершении тушения оказалось, что квартиры на пострадавших этажах залиты водой, что сделало невозможным их немедленное возвращение. В связи с этим жильцы приняли решение о проведении ремонтных работ, а городские власти оказали им необходимую помощь. Причиной возгорания стал умышленный поджог.Ремонт домов был выполнен за счет местного бюджета. В дополнение к этому представители местных органов власти объявили о завершении ремонтных работ в доме, расположенном по адресу: Нижнебульварная, 28. В результате этих мероприятий жители дома получили доступ к надежному отоплению и горячему водоснабжению.