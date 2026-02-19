Водитель «Лады» пострадал в результате ДТП на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону

Фото: Госавтоинспекция РО

Стали известны подробности аварии на Буденновском в Ростове-на-Дону. ДТП произошло ночью 18 февраля в районе дома № 97.По данным ГИБДД по Ростовской области, инцидент произошел из-за грубого нарушения правил дорожного движения. В ту ночь 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя по улице Текучева в сторону Соборного переулка, проигнорировал красный сигнал светофора.Выехав на перекресток на запрещающий сигнал, водитель «Лады» столкнулся с внедорожником «Хавал Н9». За рулем иномарки находился 22-летний мужчина.Сильный удар отбросил «Хавал Н9» в сторону, где автомобиль врезался в опору дорожного знака. В результате ДТП травмы получил водитель «Лады Гранты».