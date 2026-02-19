Семь мировых судей назначили в суды Ростовской области

Фото: Donday

На 28-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области утверждены кандидатуры семи мировых судей для различных районов региона. Назначения направлены на укрепление судебной системы, включая как новые избрания, так и переизбрания без ограничения срока полномочий.В Ворошиловский судебный район Ростова-на-Дону впервые избран мировым судьей Роман Кутаев. Ранее он занимал должности секретаря судебного заседания и помощника судьи в Ростовском областном суде.В судебный участок №1 Батайского судебного района назначена Лиана Амрагова. До этого она работала помощником мирового судьи в том же участке.Виктория Галушко переизбрана мировым судьей судебного участка №4 Железнодорожного района Ростова-на-Дону без ограничения срока полномочий. Ее карьера началась в 2001 году в прокуратуре Ростовской области в качестве инспектора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. Далее она служила помощником судьи в Пролетарском и Ростовском областном судах. С 2013 года — мировой судья в Усть-Донецком районе, а с 2018-го — в Железнодорожном районе Ростова.Наталья Васильева назначена мировым судьей судебного участка №1 Кировского района Ростова-на-Дону без ограничения срока полномочий. С февраля 2006 года она работала помощником судьи Ленинского районного суда города.Екатерина Зубова получила назначение на пост мирового судьи судебного участка №8 Октябрьского района Ростова-на-Дону без ограничения срока. Ее профессиональный путь стартовал в 2012 году помощником прокурора Багаевского района, затем она работала в Батайске, а с 2019 года — прокурором и старшим прокурором апелляционного отдела прокуратуры Ростовской области. Впервые в 2023 году назначена мировым судьей в Октябрьском районе.Дополнительно без ограничения срока полномочий назначены:- Наталья Москвичева в судебный участок №6 Новошахтинского судебного района;- Валерий Вартанян в судебный участок №2 Чертковского судебного района Ростовской области.