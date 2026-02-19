В Аксайском районе загорелся частный дом
В Аксайском районе 19 февраля произошел пожар в одноэтажном доме, расположенном в СНТ «РСМ-2». Огонь вспыхнул на улице Дружба и охватил кровлю здания.
Благодаря оперативным действиям очевидцев, которые вызвали спасателей, распространение пламени удалось предотвратить.
Прибывшие на место специалисты пожарной службы быстро локализовали возгорание, которое охватило площадь в 75 квадратных метров.
По предварительной информации, никто не пострадал в результате инцидента. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара.