- Пожалуйста, уважайте окружающих и не перекрывайте проход. Уважение к соседям начинается с простых действий, - обращается к нарушителю горожанин.

Фото: Соцсети

В Ростове жители микрорайона Левенцовского продолжают парковать машины на тротуаре. Нарушение правил дорожного движения сфотографировал местный житель 18 февраля.Горожане жаловались на водителей-нарушителей еще в начале февраля. Автомобилисты превратили в парковку пешеходную дорожку у на улице Еременко, 110. Тротуар расположен между многоэтажкой и детским садом, из-за чего место там оживленное. Людям ничего не оставалось, как обходить транспорт по заснеженному газону, рискуя своими жизнями.Спустя практически неделю снег оттаял, а автовладельцы продолжили игнорировать дорожные правила. Теперь ростовчане вынуждены ходить по грязи.В надежде достучаться до нарушителей, жители обращаются к ним через публичные каналы в соцсетях. Люди выложили «парковки» на всеобщее рассмотрение. Интересно, что на снимки уже второй раз попадает одна и та же «Лада Веста». Скорее всего, водитель этой легковушки уже облюбовал себе место на тротуаре и менять место для парковки своего транспорта не собирается.Отметим, что для тех, кому «закон не писан», все же грозит штраф за нарушение правил парковки.