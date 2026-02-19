Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Погибший подрывник гранаты в Ростовской области находился в федеральном розыске

Погибший подрывник гранаты в Ростовской области находился в федеральном розыске
Стали известны подробности происшествия с подрывом гранаты в Ростовской области. Трагедия произошла утром 19 февраля.

Полицейским удалось вычислить местоположение мужчины, который был в федеральном розыске. 45-летний житель Таганрога скрывался от правоохранительных органов в одном из частных домов села Николаевка Неклиновского района. При задержании у разыскиваемого оказалась граната. Мужчина ее взорвал. В результате подрывник погиб на месте, а двое полицейских получили травмы.

В донской полиции сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика