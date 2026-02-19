Погибший подрывник гранаты в Ростовской области находился в федеральном розыске

Фото: Дондей

Стали известны подробности происшествия с подрывом гранаты в Ростовской области. Трагедия произошла утром 19 февраля.Полицейским удалось вычислить местоположение мужчины, который был в федеральном розыске. 45-летний житель Таганрога скрывался от правоохранительных органов в одном из частных домов села Николаевка Неклиновского района. При задержании у разыскиваемого оказалась граната. Мужчина ее взорвал. В результате подрывник погиб на месте, а двое полицейских получили травмы.В донской полиции сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.