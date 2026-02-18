- Пострадали водитель «Нивы» и его 63-летний и 29-летний пассажиры, - уточнили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Гуково три человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке. Авария случилась 18 февраля.В тот день 30-летний водитель легковушки «Хендэ Акцент» ехал в сторону пересечения улиц Герцена и Карла Маркса. По предварительным данным, он стал проезжать нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги. Автовладелец не стал уступать дорогу движущемуся по главной проезжей части 56-летнему шоферу автомобиля «Нива». В итоге транспортные средства столкнулись. От силы удара машины улетели в кювет. А передние части транспортных средств сильно деформировались.