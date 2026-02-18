Новости
В Ростове перевозчика оштрафуют за недовыпуск трамваев №4 и №10

В Ростове перевозчика оштрафуют за недовыпуск трамваев № 4 и № 10. Об этом сообщили в городской администрации.

МУП «Ростовская транспортная компания» нарушила условия муниципального контракта. На маршрутах № 4 и № 10 работают только по одному вагону. За это перевозчику предусмотрены штрафы.

Проблемы с трамвайным движением начались в феврале из-за сильного снегопада. Тогда все пять маршрутов (№№ 1, 4, 6, 7 и 10) не вышли на линию из-за заснеженных путей. Через несколько дней начали работать маршруты № 1 и № 7. Полностью восстановить движение удалось только через три недели.

Сейчас техника выпускается в недостаточном количестве для работы даже на двух маршрутах. Возможно, проблема связана с очисткой путей от грязи и льда.
Фото: Дондей
