Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители Левенцовки пожаловались на жуткую вонь

В Ростове жители Левенцовки пожаловались на жуткую вонь
В Ростове-на-Дону жители в микрорайоне Левенцовском жалуются на сильную вонь. Снимки с места горожане разместили 20 октября в соцсетях.

Как сообщают ростовчане, на улице Еляна случился прорыв канализации. На снимках видно, что огромную территорию заполонили фекалии.

- Запах жуткий, течет уже не первый день. Жители с палками для скандинавской ходьбы не в силах преодолеть эту преграду из фекалий,- пишут пользователи.

Почему коммунальную аварию до сих пор не устранили, неизвестно. Из-за вони на улице жители не могут прогуляться с детьми. Они просят как можно скорее устранить прорыв.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.