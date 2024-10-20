В Ростове жители Левенцовки пожаловались на жуткую вонь

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону жители в микрорайоне Левенцовском жалуются на сильную вонь. Снимки с места горожане разместили 20 октября в соцсетях.Как сообщают ростовчане, на улице Еляна случился прорыв канализации. На снимках видно, что огромную территорию заполонили фекалии.- Запах жуткий, течет уже не первый день. Жители с палками для скандинавской ходьбы не в силах преодолеть эту преграду из фекалий,- пишут пользователи.Почему коммунальную аварию до сих пор не устранили, неизвестно. Из-за вони на улице жители не могут прогуляться с детьми. Они просят как можно скорее устранить прорыв.