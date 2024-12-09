В Ростове жители просят убрать спиленные на Ленина части дерева

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону жители просят убрать оставленные на Ленина части дерева. Снимки горожане опубликовали 8 декабря в соцсетях.По словам местных жителей, горы ветвей оставили в районе дома №48. На снимках видно, что прямо напротив подъезда лежат растения.- Требуется вывоз распиленных ствола и веток,- сказано в жалобе.Каждый день на участке проходят сотни людей. Они легко могут споткнуться или пораниться на участке. Чтобы этого избежать жители просят вывезти растения.