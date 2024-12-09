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В Ростове жители просят убрать спиленные на Ленина части дерева

В Ростове жители просят убрать спиленные на Ленина части дерева
В Ростове-на-Дону жители просят убрать оставленные на Ленина части дерева. Снимки горожане опубликовали 8 декабря в соцсетях.

По словам местных жителей, горы ветвей оставили в районе дома №48. На снимках видно, что прямо напротив подъезда лежат растения.

- Требуется вывоз распиленных ствола и веток,- сказано в жалобе.

Каждый день на участке проходят сотни людей. Они легко могут споткнуться или пораниться на участке. Чтобы этого избежать жители просят вывезти растения.
Фото: Благоустройство
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