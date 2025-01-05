В Ростове жители просят убрать свалку на проспекте Королева
В Ростове-на-Дону жители просят убрать свалку на Королева. Снимки с места публикуют 5 декабря в соцсетях.
Как сообщили жители, свалка появилась на проспекте Королева, возле дома № 22Д. На снимках показано, что большой кучей лежит мусор. Вероятно, его давно никто не вывозил.
- Свалочный очаг будет не ликвидирован, шёл 2025 год, - пишут пользователи в соцсетях.
Пока жители стараются обходить свалку. Люди просят как можно скорее решить проблему.