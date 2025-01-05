В Ростове жители просят убрать свалку на проспекте Королева

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону жители просят убрать свалку на Королева. Снимки с места публикуют 5 декабря в соцсетях.Как сообщили жители, свалка появилась на проспекте Королева, возле дома № 22Д. На снимках показано, что большой кучей лежит мусор. Вероятно, его давно никто не вывозил.- Свалочный очаг будет не ликвидирован, шёл 2025 год, - пишут пользователи в соцсетях.Пока жители стараются обходить свалку. Люди просят как можно скорее решить проблему.