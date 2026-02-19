Новости
ДТП с двумя легковушками произошло в центре Ростова на Буденновском

ДТП с двумя легковушками произошло в центре Ростова на Буденновском. Местные жители сообщили об аварии вечером 19 февраля.

Машины столкнулись на пересечении Буденновского с Текучева. По словам очевидцев, один из участников происшествия проехал на красный, и в него врезалось другое авто. 

В результате удара машины раскидало по проезжей части. Из-за этого на месте затруднилось движение транспорта.

Информация по ДТП уточняется у официальных источников.
Фото: Соцсети
