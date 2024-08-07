В Ростове жители остались без воды из-за прорыва в Первомайском районе
В Ростове-на-Дону жители остались без воды из-за аварии в Первомайском районе. Информацию об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
Коммунальная авария произошла 6 августа около 23:00 на улице Страны Советов, 1. Из-за прорыва на некоторых улицах отключили воду. В частности, без воды остались дома в границах: Нансена - Локомотивная - Буденновский - Текучева - Ленина - Курская - Тоннельная - Нагибина - Врубовая.
Ориентировочно вернуть воду в дома планируют 7 августа к 10:00.