В Первомайском районе Ростова 25 ограничили водоснабжение из-за аварии

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В Первомайском районе Ростова 25 июля ограничили водоснабжение из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков в своем телеграм-канале.Временно ограничено водоснабжение в границах улиц: Нансена - Локомотивная - Буденновский - Текучева - Ленина. Причиной этому стал порыв на водоводе по улице Страны Советов, 1.Ростовводоканал уже работает на месте аварии.Вернуть воду планируют на следующий день в 8:00.