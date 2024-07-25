Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Первомайском районе Ростова 25 ограничили водоснабжение из-за аварии

В Первомайском районе Ростова 25 ограничили водоснабжение из-за аварии
В Первомайском районе Ростова 25 июля ограничили водоснабжение из-за коммунальной аварии. Информацию об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков в своем телеграм-канале.

Временно ограничено водоснабжение в границах улиц: Нансена - Локомотивная - Буденновский - Текучева - Ленина. Причиной этому стал порыв на водоводе по улице Страны Советов, 1.

Ростовводоканал уже работает на месте аварии.

Вернуть воду планируют на следующий день в 8:00.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.