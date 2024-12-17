В Ростове жители остались без холодной воды из-за аварии

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 17 декабря.Прорыв произошел на водопроводных сетях. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители Гастелло, Днепростроевской и Интернациональной. Кроме того, света нет в домах на Тимошенко, 1-й Форматной, Таганрогской, Оганова, Стрелковой, Авиамоторной.На место уже выехали специалисты. Подачу воды планируют восстановить 17 декабря к 18:00.