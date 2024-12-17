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В Ростове жители остались без холодной воды из-за аварии

В Ростове жители остались без холодной воды из-за аварии
В Ростове-на-Дону жители остались без холодной воды из-за аварии. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 17 декабря.

Прорыв произошел на водопроводных сетях. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители Гастелло, Днепростроевской и Интернациональной. Кроме того, света нет в домах на Тимошенко, 1-й Форматной, Таганрогской, Оганова, Стрелковой, Авиамоторной.

На место уже выехали специалисты. Подачу воды планируют восстановить 17 декабря к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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