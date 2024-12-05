В Ростове жители Северного остались без холодной воды из-за аварии
В Ростове часть Ворошиловского района осталась без холодной воды. От коммуникации 5 декабря были отрезаны сотни жителей Северного.
Причиной коммунальной проблемы стал прорыв трубы на бульваре Комарова. Из-за этого краны пересохли в домах, которые расположены в границах: проспект Королева — бульвар Комарова — проспект Космонавтов — улица Добровольского.
- Восстановить подачу воды планируется 5 декабря до 18:00, - сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.