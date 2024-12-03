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В Ростове жители нескольких районов города остались без воды из-за аварий

В Ростове жители нескольких районов города остались без воды из-за аварий
В Ростове из-за коммунальных аварий жители нескольких районов города остались без воды. Об этом информируют в департаменте ЖКХ и энергетики.

Отключения проходят в Октябрьском районе Ростова: на улице Кривоносова от коммуникаций отрезаны семь МКД. Без воды остались и жители на улице Днепропетровской: от 26-го Июня до Калужской, от Тихого Дона до Днепропетровской - по Калужской и улице Глинки.

Проблемы с водоснабжением также наблюдаются на Таганрогской, Дачной, Медицинской и Соловьиной, а также на проспекте Стачки и Попова.

В центре города воды нет на улице Максима Горького в границах: от проспекта Будённовского до переулка Халтуринского.

Причиной отключений стали многочисленные аварии. Специалисты должны завершить все работы 3 декабря к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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