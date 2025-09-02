Новости
В Ростове жители Левенцовки рассказали о моменте прилета беспилотника

В Ростове-на-Дону жители Левенцовского микрорайона рассказали о моменте прилета беспилотника. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали горожане, первый взрыв прогремел около полуночи 1 сентября. Жители проснулись от сильного грохота, после этого прозвучала серия залпов. По словам людей, всего было около шести взрывов. После этого начались перебои со светом.

- После сильного взрыва запахло гарью, было слышно, что едут полиция и спасатели, - рассказала жительница одного из домов.
Практически полночи люди провели на улице. Кто-то решил спрятаться в подвалах, а кто-то переждал атаку в квартире. Грохот прекратился только к 02:00.

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА.

Напомним, атаку БПЛА отразили в ночь на 2 сентября. В результате ЧП повреждения получили два дома. За медпомощью обратились четыре человека, включая ребенка. В школе № 115 для людей развернули пункт временного размещения.
