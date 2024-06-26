В Ростове жители Левенцовки сообщили о звуке взрыва 26 июня
В Ростове-на-Дону жители микрорайона Левенцовского сообщили о звуке взрыва. Об этом написали жители в соцсетях.
По словам горожан, сильный грохот раздался около 09:00. У припаркованных неподалеку автомобилей сработали сигнализации. После этого в небе появился инверсионный след.
- После взрыва мебель в квартире пошла ходуном. Неужели ПВО сработала? — написал житель Левенцовки.
По какой причине очевидцы слышали грохот, не сообщается. Пока официальных комментариев по этому поводу не было.