В Ростове женщине продали рыбу с червями

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Екатерина Т. из Ростова-на-Дону рассказала в социальных сетях о неприятном опыте покупки рыбы.18 июля женщина заказала продукты в популярном магазине, в том числе горбушу. Вечером она приготовила рыбу на ужин. Все члены семьи и сама Екатерина остались довольны блюдом. Однако на следующее утро, открыв упаковку, она обнаружила в ней ползающих червей. Они находились в районе рёбер рыбы и были свёрнуты, поэтому их сложно было заметить сразу.- Мне пришлось промывать желудок! — пожаловалась ростовчанка.После того как женщина оставила отзыв в онлайн-магазине, ей предложили вернуть некачественный товар и пожелали скорейшего выздоровления.К сожалению, это не первый случай, когда жители Ростовской области находят в продуктах питания червей, куски металла или волосы.