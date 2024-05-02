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Жительнице Ростова продали копченую рыбу с червями

Жительнице Ростова продали копченую рыбу с червями
Жительнице Ростова-на-Дону продали копченую рыбу с червями. Об этом свидетельствует пост Ирины Г. в социальных сетях, опубликованный 1 мая.

Ростовчанка приобрела копчёную скумбрию в супермаркете. Дома она обнаружила, что из рыбы выползают черви, и выбросила её в мусор.

Ирина Г. рассказала, что купила рыбу буквально сегодня и обнаружила в ней паразитов. Такая покупка, естественно, оказалась в мусорном ведре.

Местные жители тоже сталкиваются с подобными проблемами, когда покупают продукты в крупных супермаркетах.
Фото: соцсети
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