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Гостья украла у жителя Ростова часы

Гостья украла у жителя Ростова часы
Жителя Советского района Ростова обокрала знакомая.

Молодой человек распивал алкоголь дома вместе со своей знакомой. Наутро ростовчанин обнаружил пропажу часов. Он обратился в полицию. Стоимость аксессуара потерпевший оценил в 12 тысяч рублей.

По подозрению в краже была задержана 22-летняя знакомая заявителя. Как выяснилось, когда хозяин квартиры уснул, девушка забрала часы и ушла.
- Украденную вещь подозреваемая продала, а деньги потратила, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она находится под подпиской о невыезде.

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