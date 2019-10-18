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В Ростове женщина взяла примерить часы за 250 тысяч рублей и сбежала

В Ростове женщина взяла примерить часы за 250 тысяч рублей и сбежала
В Ростове-на-Дону женщина украла у продавца часы за 250 тысяч рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось в Советском районе донской столицы.

Как рассказал потерпевший, он продавал дорогие часы. С ним связалась одна из потенциальных покупательниц и договорилась о встрече. Рассматривая аксессуар, злоумышленница попросила его примерить. Когда продавец отвлёкся, она убежала, прихватив часы. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Как сообщили в донском главке, через какое-то время 36-летнюю подозреваемую задержали. Выяснилось, что она уже успела продать краденое, а деньги потратила на свои нужды. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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