В Ростове запретили выгуливать домашних животных на детских площадках и стадионах



В Ростове-на-Дону запретили выгуливать собак и кошек на детских площадках и стадионах. Такие поправки депутату гордумы внесли в правила содержания домашних животных в городе.



В думе отметили, что поправки вносятся, чтобы привести правила в соответствие с федеральным законодательством. Согласно изменениям, жителям Ростова запретили гулять с кошками или собаками на стадионах, детских площадках, участках школьных и лечебных учреждений.



Известно, что изменения уже вступили в законную силу.



