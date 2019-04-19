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В Ростове запретили выгуливать домашних животных на детских площадках и стадионах

В Ростове запретили выгуливать домашних животных на детских площадках и стадионах
В Ростове-на-Дону запретили выгуливать собак и кошек на детских площадках и стадионах. Такие поправки депутату гордумы внесли в правила содержания домашних животных в городе.

В думе отметили, что поправки вносятся, чтобы привести правила в соответствие с федеральным законодательством. Согласно изменениям, жителям Ростова запретили гулять с кошками или собаками на стадионах, детских площадках, участках школьных и лечебных учреждений.

Известно, что изменения уже вступили в законную силу.

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