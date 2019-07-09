Массовое отключение света ожидается к концу рабочей недели в Ростове



К концу рабочей недели в Ростов-на-Дону сотни улиц останутся без света. Соответствующая информация размещена на сайте «Донэнерго».



Так, в четверг, 11 июля, с 9 до 17 часов электричества не будет в домах №№ 83, 87/1, 87/2, 89 и 91 на проспекте 40-летия Победы, а также с 50 по 70 на улице Кемеровской и с 26 по 77 на проспекте 20-летия Октября.



В тот же день отключат свет в домах №№ 47-58 на улице Конституационной, с 31 по 63 на Курчатова, с 1 по 31 в переулке Угловом и с 31 по 47 на улице Тихого Дона.



Без электроэнерии останутся жильцы домов №№ 124/10, 126-132 и 136 на улице Гусева, с 1 по 77 на улице Дальневосточной, с 143 по 146 и с 163 по 165 на Минераловодской. Отключения ожидаются в домах с 5 по 9, с 13 по 56 на Олимпийском, в домах с 1 по 24 на улице Скачкова, на Чапаевской в домах с 1 по 80 и в переулке Чухновском в домах №№ 20,21 и 22.



Свет выключат в домах №№ 83, 83А, 85, 85А, 85Б, 87 и 89/2 на проспекте Ленина, с 1 по 11 на улице Бородина, с 10 по 25 на Котовского, с 1 по 37 на Прудовой, с 1 по 23 в переулке Вёшенском, с 2 по 34 и доме № 51 на улице Доватора.



Электроснабжение с 9 до 18 часов прекратят на Латвийской в домах с 1 по 27, на улице Лесной в домах №№ 34, 52Б и 57, а также в домах с 1 по 26 на улице Нарвской и домах с 1 по 24 на улице Приамурской. На Прибалтийской свет выключат в домах с 1 по 26, на Прудовой — в домах с 1 по 39, на улице Чайковского — в домах с 1 по 26.



На Бессарабской электроэнергию выключат в домах с 1 по 26, на улице Доватора — в доме № 17, на Ейской — в домах с 1 по 12, на Котовского — в домах со 2 по 27. Отключения ожидаются на улице Кроншдатская №№ 1-34, на Кутузова №№ 1-23 и на Лесной в доме № 26.



Также света не будет в домах с 1 по 30 на улице Литвинова, с 1 по 31 на Сестрорецкой, с 1 по 23 на Тюленина и с 1 по 14 в Багряном переулке.



Подачу энергии прекратят в домах с 1 по 67 на улице Главной, с 1 по 10 в Лунном переулке, с 1 по 28 на улице Лучистой и с 1 по 42 на улице Озарённой. На Осенней света не будет у жильцов домов с 1 по 67, на улице Прелестной — с 2 по 16, в Радостном переулке — с 1 по 16.



С 9 до 17 часов электричество отключат в домах на 4-й и 6-й линиях, а также в домах с 42 по 48 на улице Майской. До 16 часов не будет света в дома с2 по 4 на Комиссаровской и на Гайдара с 25 по 36.



В пятницу, 12 июля, ещё на десятках улиц ожидаются отключения: на Абаканской в домах с 1 по 55, на Камской — с 1 по 37, на Щербакова — с 95 по 105 и на Волжской — с 21 по 38. Электричества не будет в домах № 64 и № 67В на Вавилова, № 48 и № 50 на Семашко и № 51 и № 59 на Газетном.



С 9 до 15 часов отключат на переулке Полесском в домах с 1 по 87, на Втором переулке — с 74 по 136, на улице Дранко — с 1 по 15, в Анджинском — с 1 по 33. Свет выключат в домах №№ 13-29 в Верхоянском переулке, №№ 51-97 в переулке Хабаровском, №№ 51-79 на улице Турксибской, №№ 40-46 Мечникова и на Белгородской в домах с 37 по 43.



Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.