Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове зафиксировали повышенный спрос на крупы, сахар и бытовую химию

В Ростове зафиксировали повышенный спрос на крупы, сахар и бытовую химию
В Ростове-на-Дону зафиксировали повышенный спрос на крупы, сахар и бытовую химию. Такой вывод сделало управление торговли в ходе проверки торговых объектов.

Выяснилось, что повышенный на 10-20% спрос сохраняется на продукцию длительного хранения: крупы, сахар, соль, консервацию и бытовую химию. При этом отмечается, что дефицита товаров в магазинах не наблюдается.

По данным администрации, проверка аптек показала, что здесь имеются запасы противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств. Медицинских масок в продаже не было.

– На складах имеется запас: противовирусных препаратов – более 114 374 пачек; антисептических и дезинфекционных средств – более 113 572 штук. Медицинские маски, по сведениям на 24 марта, в продаже отсутствуют, – комментируют в администрации.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.