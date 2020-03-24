В Ростове зафиксировали повышенный спрос на крупы, сахар и бытовую химию



В Ростове-на-Дону зафиксировали повышенный спрос на крупы, сахар и бытовую химию. Такой вывод сделало управление торговли в ходе проверки торговых объектов.



Выяснилось, что повышенный на 10-20% спрос сохраняется на продукцию длительного хранения: крупы, сахар, соль, консервацию и бытовую химию. При этом отмечается, что дефицита товаров в магазинах не наблюдается.



По данным администрации, проверка аптек показала, что здесь имеются запасы противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств. Медицинских масок в продаже не было.



– На складах имеется запас: противовирусных препаратов – более 114 374 пачек; антисептических и дезинфекционных средств – более 113 572 штук. Медицинские маски, по сведениям на 24 марта, в продаже отсутствуют, – комментируют в администрации.

